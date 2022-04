Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ η σημερινή (20/4), με τον Δικέφαλο του Βορρά να γιορτάζει τα 96 χρόνια από την ίδρυση του και υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερες σελίδες στην ιστορία του.

Ήταν 20 Απριλίου του 1926 όταν το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄αριθμόν 822 αναγνώρισε το σωματείο και ενέκρινε την αίτηση του πρώτου διοικητικού του συμβουλίου.

“96 χρόνια Περηφάνιας και Δόξας, 96 χρόνια δάκρυα χαράς και λύπης, 96 χρόνια τρέλας, 96 χρόνια ασπρόμαυρα, 96 ξεχωριστά χρόνια Ιστορίας ενός μεγάλου Συλλόγου… Μόλις ξεκινήσαμε”, αναφέρει το ποστάρισμα του ΠΑΟΚ στα social media.

Happy birthday #PAOK



9️⃣6️⃣ years of pride & glory.



9️⃣6️⃣ years of tears of joy and sorrow.



9️⃣6️⃣ years of madness.



9️⃣6️⃣ years of black & white.



9️⃣6️⃣ special years of history for a GREAT club.



We’re just getting started. #PAOK96 #Reloaded pic.twitter.com/HZqJNONdG1