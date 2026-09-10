Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ κάνει δικό του τον Σιμόν Μπάνζα ως δανεικό από την Αλ Τζαζίρα

Ο 30χρονος φορ έρχεται την Παρασκευή (11/09/26) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράφει με το Δικέφαλο του Βορρά
Ο Σιμόν Μπάνζα
Ο Σιμόν Μπάνζα με την Εθνική του Κονγκό/ (AP Photo/Omar Havana)
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Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Αλ Τζαζίρα για το δανεισμό του Κονγκολέζου επιθετικού, Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης των Θεσσαλονικέων.

Ο Μπάνζα είναι γεννημένος στη Γαλλία και διεθνής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει πραγματοποιήσει καλές σεζόν με την Μπράγκα και την Τράμπζονσπορ, πριν πάρει το δρόμο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αλ Τζαζίρα, από την οποία ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού.

Ο Κονγκολέζος φορ με την Μπράγκα σε 90 εμφανίσεις σε δύο σεζόν πέτυχε 37 γκολ, ενώ με την Τράμπζονσπορ τη σεζόν 2024/25 είχε 22 γκολ και 7 ασίστ.

Την Παρασκευή (11/09/26) θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να βάλει την υπογραφή του και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός στον ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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Αθλητικά
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