Αθλητικά

«Ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον Μάουρο Ικάρντι για το κενό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί» γράφει Αργεντινός ρεπόρτερ

Επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αποκαλύπτουν στην Αργεντινή
Ο Ικάρντι
Ο Ικάρντι με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ / EPA/STRINGER
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Ο Ολυμπιακός έχασε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για το υπόλοιπο της σεζόν μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με το Βόλο και στην Αργεντινή υποστηρίζουν ότι εξετάζει τον Μάουρο Ικάρντι για να καλυφθεί το κενό του.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ναουέλ Φερέιρα, ο Ολυμπιακός έχει ήδη κινηθεί για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι και περιμένει την απάντησή του σε πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

“Εξαιτίας του τραυματισμού του επιθετικού τους, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον Μάουρο Ικάρντι. Υπάρχουν ήδη επίσημες επαφές για να κλείσει το deal με τον πρώην παίκτη της Γαλατάσαραϊ με διετές συμβόλαιο”, αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω ρεπορτάζ.

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