Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε επέμβαση στο μηρό και θα απουσιάσει από τα φιλικά της Κύπρου

Ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κύστης στο δεξιό μηρό και θα μείνει εκτός για μερικές μέρες
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς καρφώνει με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έκανε επέμβαση αφαίρεσης κύστης στο δεξιό του μηρό.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα μείνει εκτός δράσης για μερικές μέρες για να ξεκουραστεί και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την προετοιμασία του μέχρι να επιστρέψει με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ στο «5», με τον Εμπάι Εντιάι να είναι πιθανό να βοηθήσει στη συγκεκριμένη θέση.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τουρνουά της Κύπρου. Στη διοργάνωση θα δώσει το παρών και ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη.

Το πρόγραμμα του τουρνουά

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

  • 18:00, Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • 21:00, Ολυμπιακός – Ερυθρό Αστέρα

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

  • 15:45, Άρης – Ερυθρός Αστέρας
  • 18:00, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
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Αθλητικά
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