Ταϊρίκ Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν: «Είμαστε μεγάλοι άντρες, το αφήνουμε πίσω»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στην πρόσφατη media day του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν της Euroleague μίλησε για τον καυγά του με τον Κέντρικ Ναν στους περσινούς τελικούς της GBL και θέλησε να ρίξει τους τόνους ενόψει της μπασκετικής χρονιάς που ξεκινά.

Τζόουνς και Ναν στο τελευταίο ματς των τελικών, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη GBL πιάστηκαν στα χέρια και τιμωρήθηκαν αυστηρά, με τον Αμερικανό σέντερ των Πειραιωτών να παίρνει θέση για το συμβάν στην κάμερα της Nova.

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«Δεν έχω κάποιο αρνητικό συναίσθημα για τον Ναν, δεν θέλω να δώσω συνέχεια, είμαστε μεγάλοι άντρες το αφήνουμε πίσω. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και τώρα προχωράμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόουνς έχει τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών, ενώ ο Ναν θα απουσιάσει από δύο ματς των πρασίνων.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού σχολίασε και την αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από το ρόστερ και το σίριαλ που προέκυψε μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Dubai BC.

«Χαίρομαι γι’ αυτόν. Δεν έχω άσχημα συναισθήματα για ό,τι κι αν έκανε. Είναι το καλύτερο για τον ίδιο και χαίρομαι γι’ αυτόν. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία», είπε για την αποχώρηση του Τεξανού γκαρντ.