Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και στη Shipping League της TradeWinds

Η ΑΕΚ κατέκτησε τη Super League τη σεζόν που μας πέρασε και έφτασε τα 14 πρωταθλήματα της ιστορίας της. Αυτή, όμως δεν ήταν η μοναδική διάκριση για το 2026. Κι αυτό γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε με την Ένωση και τον τίτλο στο ειδικό πρωτάθλημα εφοπλιστών.

Η Shipping League, την οποία «τρέχει» ένα πασίγνωστο Μέσο ναυτιλιακών ειδήσεων, η TradeWinds, η οποία καλύπτει την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα συμμετέχουν ομάδες από όλον τον κόσμο που ανήκουν σε εφοπλιστές και στο οποίο έδωσε το παρών και η ΑΕΚ μέσω του Μάριου Ηλιόπουλου.

Η Ένωση πήρε την πρώτη θέση στο ειδικό πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετείχαν ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ Μαϊάμι, η Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ολυμπιακός, η Μαρσέιγ, η Βέρντερ Βρέμης, ο Παναθηναϊκός και η Ρίο Άβε.