Αθλητικά

Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και στη Shipping League της TradeWinds

Ακόμα μία διάκριση για την ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου, που κατέκτησε το πρωτάθλημα της fantasy league της TradeWinds, στο οποίο συμμετέχουν ομάδες εφοπλιστών
Ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το κασκόλ της ΑΕΚ στη φιέστα/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ κατέκτησε τη Super League τη σεζόν που μας πέρασε και έφτασε τα 14 πρωταθλήματα της ιστορίας της. Αυτή, όμως δεν ήταν η μοναδική διάκριση για το 2026. Κι αυτό γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε με την Ένωση και τον τίτλο στο ειδικό πρωτάθλημα εφοπλιστών.

Η Shipping League, την οποία «τρέχει» ένα πασίγνωστο Μέσο ναυτιλιακών ειδήσεων, η TradeWinds, η οποία καλύπτει την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα συμμετέχουν ομάδες από όλον τον κόσμο που ανήκουν σε εφοπλιστές και στο οποίο έδωσε το παρών και η ΑΕΚ μέσω του Μάριου Ηλιόπουλου.

Η Ένωση πήρε την πρώτη θέση στο ειδικό πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετείχαν ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ Μαϊάμι, η Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Ολυμπιακός, η Μαρσέιγ, η Βέρντερ Βρέμης, ο Παναθηναϊκός και η Ρίο Άβε.

Η κατάταξη της Shipping League

Η πρωτιά της ΑΕΚ και σε διεθνές επίπεδο την ίδια περίοδο που διέπρεψε εντός των συνόρων με την κατάκτηση της Super League δείχνει ότι έχει πραγματοποιήσει άλματα στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή.

Αθλητικά
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