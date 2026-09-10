Αθλητικά

Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε οι ομάδες να παίζουν με 7 ξένους στη GBL από τη σεζόν 2027/28 – Απομένει η έγκριση της ΕΟΚ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συμφώνησαν για να αυξηθούν οι ξένοι στις 12άδες των ομάδων
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Τζάμπολ σε αγώνα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση έως και 7 ξένων από τις ομάδες της GBL από τη σεζόν 2027/28, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να συμφωνούν και να ψηφίζουν υπέρ.

Πέρα από τα ναι των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού άλλες επτά ομάδες της GBL συμφώνησαν με την αύξηση των ξένων, ενώ οι ΠΑΟΚ, Άρη, Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου ήταν αντίθετες. Η Καρδίτσα ψήφισε λευκό, ενώ η Δόξα Λευκάδας δεν είχε δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία .

Η συγκεκριμένη πρόταση των ομάδων και του ΕΣΑΚΕ θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει και να υλοποιηθεί, εφόσον η Ομοσπονδία δώσει την έγκρισή της.

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Αθλητικά
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