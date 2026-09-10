Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Φεύγω περήφανος που μπόρεσα να συμβάλω ώστε ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι πια προπονητής του Ολυμπιακού, αφού οι ερυθρόλευκοι αποφάσισαν τη λύση της συνεργασίας τους και ο Ισπανός αποχαιρέτησε με ανάρτηση τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο πρώην πλέον Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τους παίκτες και τους φιλάθλους της ομάδας για την κοινή τους συνύπαρξη τα τρία χρόνια που ήταν στην τεχνική ηγεσία.

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«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.



Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο… pic.twitter.com/008R5caNhL — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 10, 2026

Η ανάρτηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

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Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο. Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.

Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».