Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στους παίκτες πριν την πρώτη προπόνηση του Βάσκου

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που θα αντικαταστήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει σήμερα (10/09/26) τον Βάσκο προπονητή στους παίκτες της ομάδας.

Ο 55χρονος Βάσκος έφτασε στην Ελλάδα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης το απόγευμα της Πέμπτης (10/09/26) στις 18:00 θα βρεθεί στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, όπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα τον συστήσει στους νέους του παίκτες, αλλά και στο υπόλοιπο επιτελείο της ομάδας.

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Μετά την γνωριμία θα ακολουθήσει η πρώτη προπόνηση των Πειραιωτών υπό τις οδηγίες του Αλγκουαθίλ και των συνεργατών του. Ο Βάσκος δεν ήρθε μόνος στην Ελλάδα, καθώς έφερε μαζί του δύο συνεργάτες που θα ενταχθούν στο επιτελείο του. Έναν γυμναστή και έναν προπονητή τερματοφυλάκων.

Στις εγκαταστάσεις του Ρέντη θα πραγματοποιηθεί και αγιασμός.