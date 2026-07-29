Ολυμπιακός: Αρνητική τροπή με Γιασίν Τιτραουί, πάει για άλλο χαφ

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως στρέφεται σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση του στον άξονα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βέλγος ρεπόρτερ, Σάσα Ταβολιέρι, η προσπάθεια των Πειραιωτών για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί, δεν προχωράει.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ο Γιασίν Τιτραουί απέρριψε εν τέλει την πρόταση του Ολυμπιακού, καθώς εμφανίζεται να μην “πείστηκε από το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε”.

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Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για τον 23χρονο μέσο, με σκοπό να καταβάλει το ποσό των 8+2 εκατομμυρίων ευρώ και να αφήσει στη βελγική ομάδα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

Οι Πειραιώτες περίμεναν την απάντηση του ποδοσφαιριστή, η οποία εν τέλει ήταν αρνητική καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, στοχεύοντας στην Αγγλία.

près une dernière conversation ce matin avec son club du Sporting Charleroi, Yacine Titraoui a refusé de rejoindre l’Olympiacos FC. L’Algérien n’est pas convaincu par le projet qui lui est proposé.



Swansea City toujours dans la course.



Wait&See… #DZ #RCSC pic.twitter.com/bc5N62ONez — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 29, 2026

Ο Τιτραουί θα ήθελε να αγωνιστεί στην Premier League ή στην Championship και εμφανίζεται έχει στα χέρια του πρόταση από τη Σουόνσι.