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Αθλητικά

Ολυμπιακός: Αρνητική τροπή με Γιασίν Τιτραουί, πάει για άλλο χαφ

Ο Αλγερινός φαίνεται πως δεν πείστηκε από το πρότζεκ που του παρουσιάστηκε και θέλει "μεγαλύτερο" πρωτάθλημα
(Photo by Isosport
(Photo by Isosport/MB Media/Getty Images)
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Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως στρέφεται σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση του στον άξονα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βέλγος ρεπόρτερ, Σάσα Ταβολιέρι, η προσπάθεια των Πειραιωτών για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί, δεν προχωράει.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ο Γιασίν Τιτραουί απέρριψε εν τέλει την πρόταση του Ολυμπιακού, καθώς εμφανίζεται να μην “πείστηκε από το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε”.

Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για τον 23χρονο μέσο, με σκοπό να καταβάλει το ποσό των 8+2 εκατομμυρίων ευρώ και να αφήσει στη βελγική ομάδα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

Οι Πειραιώτες περίμεναν την απάντηση του ποδοσφαιριστή, η οποία εν τέλει ήταν αρνητική καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, στοχεύοντας στην Αγγλία.

Ο Τιτραουί θα ήθελε να αγωνιστεί στην Premier League ή στην Championship και εμφανίζεται έχει στα χέρια του πρόταση από τη Σουόνσι.

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