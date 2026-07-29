Λόβρο Μάγερ: Οι πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, η αγκαλιά με τον Βίντα, το «είμαι έτοιμος» και το μήνυμα στους οπαδούς

Και με τη… βούλα παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Κροάτη μεσοεπιθετικού. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον “δικέφαλο” και βρίσκεται στην Ολλανδία, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του στην ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα του ΑΕΚ TV. Σε αυτές ο Κροάτης διεθνής άσος δεν έκρυψε τη χαρά του που ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα και επεσήμανε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα δώσουν τα πάντα για να πραγματοποιήσει η ομάδα μια ακόμη εξαιρετική σεζόν, αρχίζοντας την προσπάθειά τους στα προκριματικά του Champions League, ενώ αναφέρθηκε και στην “καυτή” ατμόσφαιρα που δημιουργούν στην Allwyn Arena οι φίλοι της ομάδας.

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Στο video που παρουσίασε η ΑΕΚ, ξεχωρίζει το τετ-α-τετ που είχε ο Μάγερ με τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Λούκα Γιόβιτς, όπως και η αγκαλιά με τον Ντομαγκόι Βίντα (υπήρξαν συμπαίκτες στην Εθνική Κροατίας, με τον έμπειρο αμυντικό να παίζει και το δικό του ρόλο στη μετεγγραφή του 28χρονου μέσου).

Σε “πηγαδάκι” που είχε με τους Μάνταλο, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς και Βίντα, ο Μάγερ ακούγεται να λέει την ατάκα “είμαι έτοιμος”. Ο Κροάτης έκανε κανονικά προετοιμασία με τη Βόφσμπουργκ, το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΕΚ πόσταρε και ένα προσωπικό μήνυμα του Λόβρο Μάγερ προς τον κόσμο των “κιτρινόμαυρων”.

“Γεια σας παιδιά, είμαι ο Λόβρο. Αυτή είναι η πρώτη μου ημέρα με την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Μόνο ΑΕΚ” ανέφερε ο Κροάτης.