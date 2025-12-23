Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε το τρέιλερ της επικής χριστουγεννιάτικης ταινίας του με τον παππού Τάισον και τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Ο ΠΑΟΚ έδωσε μία γεύση από την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη ταινία του, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 24 Δεκεμβρίου.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα Χριστούγεννα τα τελευταία εννέα χρόνια με το “Christmas Project” με κάποια επικά βίντεο, στα οποία συμμετέχει σχεδόν όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ παρουσίασε το τρέιλερ της επικής χριστουγεννιάτικης ταινίας της, η οποία θα δημοσιευτεί την Τετάρτη (24/12/2025).

Στο τρέιλερ ξεχωρίζει για μια ακόμα φορά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, γνωστός για τα ασπρόμαυρα συναισθήματά του, αλλά και ο Τάισον σε ρόλο παππού.