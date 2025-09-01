Συμβαίνει τώρα:
Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε τη μετεγγραφή του Μπιάνκο με νέο επικό video του Βολιάκο

Συνεχίζονται οι... ιταλικές αναρτήσεις του ΠΑΟΚ για τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο σε αγώνα της Τζένοα
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο σε αγώνα της Τζένοα / EPA / Simone Arveda

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε διπλή μετεγγραφική ενίσχυση από την Ιταλία, στο φινάλε των μετεγγραφών και μετά τον Αλεσάντρο Βολιάκο, ετοιμάζεται να ανακοινώσει και την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Οι δύο Ιταλοί ποδοσφαιριστές έφθασαν στην Ελλάδα με διαφορά λίγων ημερών, με τον Αλεσάντρο Βολιάκο να ανακοινώνεται πρώτος με ένα φοβερό video από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά να προαναγγέλλει ο ίδιος και τον συμπατριώτη του, Αλεσάντρο Μπιάνκο σε νέα “επική” δημοσίευση.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ ανάρτησε ένα video που δείχνει τον Βολιάκο να λέει ότι “το ιταλικό κόλπο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί! Μείνετε συντονισμένοι…”.

Μέσα στις επόμενες ώρες έτσι, αναμένεται και η παρουσίαση του έτερου Ιταλού της ομάδας του Λουτσέσκου.

