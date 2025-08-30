Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με Φιορεντίνα για τον Μπιάνκο – Έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη μεσαία του γραμμή, προκειμένου να… καλυφθεί το εξάμηνο κενό που θα υπάρχει στην ομάδα, λόγω της συμφωνίας που υπάρχει για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη (σ.σ. θα έρθει στο δικέφαλο τον Ιανουάριο).

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τη Φιορεντίνα για το δανεισμό του Αλεσάντρο Μπιάνκο και ο 22χρονος χαφ αναμένεται να φτάσει το πρωί της Κυριακής (31.08.2025, 09.50) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ!

Ο 22χρονος χαφ (6αρο-8άρι) την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μόντσα, έχοντας γεμάτη σεζόν. Στο deal του ΠΑΟΚ με τη Φιορεντίνα φαίνεται πως υπάρχει και οψιόν αγοράς