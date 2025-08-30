Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με Φιορεντίνα για τον Μπιάνκο – Έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του στους Θεσσαλονικείς
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη μεσαία του γραμμή, προκειμένου να… καλυφθεί το εξάμηνο κενό που θα υπάρχει στην ομάδα, λόγω της συμφωνίας που υπάρχει για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη (σ.σ. θα έρθει στο δικέφαλο τον Ιανουάριο).

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τη Φιορεντίνα για το δανεισμό του Αλεσάντρο Μπιάνκο και ο 22χρονος χαφ αναμένεται να φτάσει το πρωί της Κυριακής (31.08.2025, 09.50) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ!

Ο 22χρονος χαφ (6αρο-8άρι) την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μόντσα, έχοντας γεμάτη σεζόν. Στο deal του ΠΑΟΚ με τη Φιορεντίνα φαίνεται πως υπάρχει και οψιόν αγοράς

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo