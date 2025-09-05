Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με διαφορά 53 πόντων την TFT Σκοπίων, σε φιλικό προετοιμασίας

Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός στο τρίτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε από την έναρξη της προετοιμασίας με αντίπαλο την TFT Σκοπίων επικρατώντας με 119-66 στο PAOK Sports Arena.

Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ, που αγωνίστηκε χωρίς τους Τζόουνς και Κόνιαρη, ήταν ο Τζάκσον με 17 πόντους, με τους Μέλβιν και Νίμσα να ακολουθούν σε απόδοση με 14 και 12 πόντους αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ υπερείχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ανοίγοντας τη διαφορά στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο με την ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία να μην μπορεί να του προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Το επόμενο φιλικό παιχνίδι για τους Θεσσαλονικείς είναι ορισμένο για την Κυριακή (07.09.2025) στο «Παλατάκι», κεκλεισμένων των θυρών επίσης, με αντίπαλο την Πρίστινα από το Κόσοβο.

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 55-33, 93-50, 119-66.

ΠΑΟΚ mateco: Μelvin 14 (3), Σλαφτσάκης 7 (1), Ζάρας 5 (1), Μάνης 3 (1), Jackson 17 (3), Περσίδης 5 (1), Ιατρίδης 13( 1), Brown 11 (1), Φίλλιος 8 (1), Moore 14, Μανθόπουλος 8 (2), Dimsa 12 (3), Νούσιος 2.

TFT SKOPJE: Tashovski 8, Davis 14 (2), Stojanoski 6, Vasilevski 2, Nikolov 9, Naumoski, Knezevic 1, Ivanov, Gordon 22 (3), Somerville 4, Zafirov.