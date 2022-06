Η Ρέιντζερς φαίνεται ότι έχει βάλει στο “στόχαστρό” της τον Αντόνιο Τσόλακ του ΠΑΟΚ, ο οποίος εμφανίζεται να επιθυμεί ένα ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρησή του.

Ο προπονητής της Ρέιντζερς, Τζιοβάνι φαν Μπρόνκχορστ, φέρεται να έχει ξεχωρίσει τον Τσόλακ για την επίθεση της ομάδας του, η οποία και έκανε μία πρώτη “κρούση” στον ΠΑΟΚ για να μάθει τις απαιτήσεις του.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα από τη Σκωτία λοιπόν: “Η Ρέιντζερς έχει ενημερωθεί ότι θα χρειαστεί να πληρώσει πάνω από 2.000.000 λίρες για τον Αντόνιο Τσόλακ”.

