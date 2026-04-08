O ΠΑΟΚ ζήτησε γεμάτο Πανθεσσαλικό χωρίς νεκρές ζώνες στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ

Οι Θεσσαλονικείς υποστηρίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος για αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή στην ΠΑΕ, ζητώντας να επανεξεταστεί το πλάνο διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν οι οπαδοί των δύο ομάδων, εξηγώντας ότι δεν συντρέχει λόγος για αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όπως η δημιουργία “νεκρής ζώνης” στις εξέδρες.

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να γεμίσει όλο το γήπεδο και θεωρούν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κίνδυνος για την ομαλή διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Η ΕΠΟ καλείται να ζυγίσει τα δεδομένα και να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ για γήπεδο χωρίς νεκρές ζώνες.

