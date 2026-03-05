Αθλητικά

Ο Παπανικολάου σκόραρε στην ήττα της Ρίζεσπορ από την Μπεσίκτας μετά από απίστευτη γκάφα του αντίπαλου τερματοφύλακα

Ο Έλληνας μέσος πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας του στην ήττα με 4-1
Το λάθος του τερματοφύλακα της Μπεσίκτας
Το λάθος του τερματοφύλακα της Μπεσίκτας στο γκολ του Παπανικολάου

Η Μπεσίκτας απέκλεισε τη Ρίζεσπορ του Γιάννη Παπανικολάου από το Κύπελλο Τουρκίας με τον Έλληνα μέσο να εκμεταλλεύεται το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα των γηπεδούχων για να διαμορφώσει το τελικό 4-1.

Ο τερματοφύλακας της Μπεσίκτας, Ντεστάνογλου, αγχώθηκε από την πίεση που του άσκησε ο Παπανικολάου και ουσιαστικά του έδωσε την μπάλα για να πετύχει το δεύτερό του γκολ με τη φανέλα της Ρίζεσπορ στην Τουρκία.

Ο 27χρονος διεθνής χαφ πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι στην Ρίζεσπορ, η οποία δαπάνησε 500.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Ρακόβ.

 

Σε 23 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα έχει δύο γκολ και μία ασίστ. Η Ρίζεσπορ βρίσκεται στη 10η θέση του πρωταθλήματος με 27 βαθμούς και είναι κοντά στην εξασφάλιση της σωτηρίας της, καθώς απέχει 7 από τη ζώνη του υποβιβασμού και την Κασίμπασα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
171
161
138
128
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo