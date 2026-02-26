Ο ΠΑΣ Γιάννινα δικαιώθηκε στο CAS, αλλά παραμένει με αρνητική βαθμολογία

Δεκτή έκανε το CAS την αίτηση του ΠΑΣ Γιάννινα για ασφαλιστικά μέτρα μετά τις αφαιρέσεις βαθμών (έξι) για την υπόθεση Μαραγκουδάκη.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δικαιώθηκε από το CAS και τους επιστράφηκαν έξι βαθμοί (τρεις αφαιρέθηκαν οριστικά και τρεις προσωρινά), ωστόσο παραμένει με αρνητική βαθμολογία στα playoffs της Super League 2, λόγω τριών προσωρινών αφαιρέσεων.

Στη βαθμολογία υπάρχουν ακόμα τρεις προσωρινές αποφάσεις αφαίρεσης βαθμών, με την Super League 2 αντί για 9 βαθμούς να έχει αφαιρέσει 11 από τον ΠΑΣ και να τον εμφανίζει με -3 αντί για -1. Η διοίκηση της ομάδας κάνει ό,τι μπορεί νομικά για να πάρει τους βαθμούς και να μπορέσει να διατηρηθεί στην κατηγορία.

Κάτω από τον βαθμολογικό πίνακα της Super League 2 πλέον υπάρχουν οι εξής παρατηρήσεις:

Σε συνέχεια της υπ’αρ.11/2026 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο , αφαιρούνται προσωρινά -3 βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ .

Σε συνέχεια της υπ’αρ.17/2026 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο , αφαιρούνται προσωρινά -3 βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ .

Σε συνέχεια της υπ’αρ.15/2026 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο , αφαιρούνται προσωρινά -3 βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ .

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.2026/Α/ 12174 απόφασης του CAS επιστρέφονται -3 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί προσωρινά και -3 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί οριστικά από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΣ Γιάννινα μπήκε στα playouts με 5 βαθμούς, στην πρεμιέρα νίκησε τον Μακεδονικό, ενώ τη δεύτερη αγωνιστική ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ Β’.

Πριν το παιχνίδι του επιβλήθηκε αφαίρεση τριών βαθμών, έπειτα από αίτημα του πρώην παίκτη της Μάρκου Μαραγκουδάκη. Ο 44χρονος, που αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα τη σεζόν 2002-03, δεν έλαβε το ποσό των 5.000 ευρώ -που επιδικάστηκε- εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κι έτσι η Super League 2 ενεργοποίησε την ποινή.