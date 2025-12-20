Ο Πάτρικ Μπέβερλι έκανε ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ και ξεσήκωσε τoν κόσμο του Δικεφάλου

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έκανε ο Πάτρικ Μπέβερλι, στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο στη Θεσσαλονίκη για τη Greek Basketball League.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι δηλώθηκε στην εξάδα των ξένων παικτών του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Γιούρι Ζντοβτς τον έριξε στο παρκέ στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Ο πρώην ΝΒΑer αλλά και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού αποθεώθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο 37χρονος φρόντισε να κάνει από νωρίς αισθητή την παρουσία του, , σκοράροντας, δίνοντας ασίστ αλλά και κλέβοντας την κατοχή από τους παίκτες του Πανιωνίου.