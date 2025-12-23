Ο Παύλος Παντελίδης πήρε πτυχίο από το ΕΚΠΑ πριν τη μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό

Ο Παύλος Παντελίδης συνεχίζει να ξεχωρίζει στη Super League με τη φανέλα της Κηφισιάς και ετοιμάζεται για τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται ότι έχει καταφέρει να συνδυάσει την καριέρα του και με τις σπουδές του.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια η Κηφισιά με ανάρτησή της στα social media, ο Παύλος Παντελίδης πήρε το πτυχίο του από το τμήμα Διοίκησης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ, με την αθηναϊκή ομάδα να τον συγχαίρει για το επίτευγμα.

Ο διεθνής εξτρέμ βρίσκεται πάντως και στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, καθώς ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ζητήσει από την Κηφισιά να ενεργοποιηθεί άμεσα η συμφωνία τους, για να μετακομίσει τον Ιανουάριο στο Κορωπί.

Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στον Παντελίδη.