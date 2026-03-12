Ο Πέδρο Νέτο της Τσέλσι στο «στόχαστρο» της UEFA για αντιαθλητική συμπεριφορά σε ball boy της Παρί Σεν Ζερμέν

Την ώρα που η Τσέλσι βρίσκεται με την… πλάτη στον τοίχο, μετά την βαριά ήττα (5-2) στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των “16” του Champions League, ο Πέδρο Νέτο βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μετά την επιθετική κίνηση που έκανε σε ball boy των γηπεδολυχων.

Ο Πέδρο Νέτο είναι πολύ πιθανό να χάσει τη ρεβάνς του “Στάμφορντ Μπριζ” (17.03.2026), αφού αφού δεν αποκλείετι να τιμωρηθεί με αποκλεισμό.

Η UEFA ανακοίνωσε πως έχουν κινηθεί πειθαρχικές διαδικασίες κατά του Πορτογάλου επιθετικού για αντιαθλητική συμπεριφορά, με αφορμή το σπρώξιμό του σε ball boy των Παριζιάνων στις καθυστερήσεις του χθεσινοβραδινού (11.03.2026) αγώνα (ο νεαρός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο).

O Pedro Neto empurrou o gandula pra pegar a bola



pic.twitter.com/FvJMRcMZ5S — DataFut (@DataFutebol) March 11, 2026

Να αναφέρουμε ότι -μετανιωμένος για την κίνησή του- ο Νέτο κατευθύνθηκε προς τον πιτσιρικά μετά το τέλος του αγώνα και του χάρισε τη φανέλα του.