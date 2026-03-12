Αθλητικά

Ο Πέδρο Νέτο της Τσέλσι στο «στόχαστρο» της UEFA για αντιαθλητική συμπεριφορά σε ball boy της Παρί Σεν Ζερμέν

Κινήθηκαν οι πειθαρχικές διαδικασίες για τον παίκτη της Τσέλσι
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Την ώρα που η Τσέλσι βρίσκεται με την… πλάτη στον τοίχο, μετά την βαριά ήττα (5-2) στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των “16” του Champions League, ο Πέδρο Νέτο βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μετά την επιθετική κίνηση που έκανε σε ball boy των γηπεδολυχων.

Ο Πέδρο Νέτο είναι πολύ πιθανό να χάσει τη ρεβάνς του “Στάμφορντ Μπριζ” (17.03.2026), αφού αφού δεν αποκλείετι να τιμωρηθεί με αποκλεισμό.

Η UEFA ανακοίνωσε πως έχουν κινηθεί πειθαρχικές διαδικασίες κατά του Πορτογάλου επιθετικού για αντιαθλητική συμπεριφορά, με αφορμή το σπρώξιμό του σε ball boy των Παριζιάνων στις καθυστερήσεις του χθεσινοβραδινού (11.03.2026) αγώνα (ο νεαρός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο).

Να αναφέρουμε ότι -μετανιωμένος για την κίνησή του- ο Νέτο κατευθύνθηκε προς τον πιτσιρικά μετά το τέλος του αγώνα και του χάρισε τη φανέλα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
68
65
61
58
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo