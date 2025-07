Ο Πέδρο της Λάτσιο ύψωσε «ασπίδα» στον 8χρονο γιο του, που έγινε στόχος ομοφοβικών σχολίων

Στόχος ομοφοβικής επίθεσης έγινε ο γιος του Πέδρο της Λάτσιο, Μαρκ, με αφορμή κάποιες φωτογραφίες που πόσταρε ο 37χρονος ποδοσφαιριστής στα social media.

Ο Πέδρο και η οικογένειά του πέρασαν τα γενέθλια του Μαρκ σε ένα μεγάλο water park και ο 37χρονος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε στα social media τις όμορφες στιγμές με το παιδί του. Τα σχόλια που υπήρξαν όμως, έφεραν την αντίδραση του ποδοσφαιριστή της Λάτσιο.

Αρκετοί followers του Πέδρο σχολίασαν με άσχημο τρόπο το γεγονός πως ο Μαρκ επέλεξε να φορέσει ένα λιλά φόρεμα και τιάρα στο κεφάλι του, εξαπολύοντας ομοφοβικά σχόλια κατά ενός 8χρονου παιδιού και του μπαμπά του.

Να αναφέρουμε ότι το πάρτι του μικρού είχε dress code εμπνευσμένο από την παιδική ταινία “Λίλο & Στιτς”, με το πιτσιρίκι να φοράει τα ρούχα της πρωταγωνίστριας, Λίλο.

Μέσω των συγκεκριμένων σχολίων, τα άτομα αυτά δε δίστασαν να χλευάσουν το 8χρονο παιδί, ενώ επέκριναν σκληρά και τον Πέδρο για τον τρόπο που διαπαιδαγωγεί το παιδί του.

“Ποιος επιτρέπει σε ένα αγόρι να ντύνεται σαν κορίτσι;”, “Είναι αγόρι, δεν μπορείς να τον αφήνεις να φοράει αυτά τα ρούχα”, “Δεν είσαι αληθινός πατέρας”, ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν, ενώ υπήρχαν και πολλά χυδαία, υβριστικά μηνύματα αλλά και gif με ζώνη που τεντώνεται (σ.σ. σαν προτροπή, ο Πέδρο να χτυπήσει το παιδί του). Ο 37χρονος αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει τα σχόλια από το post του, χωρίς να κατεβάσει τη δημοσίευσή του.

Pedro Rodríguez had to disable comments on Instagram after facing criticism for sharing photos from his son Marc’s birthday.



Marc chose to celebrate wearing a dress and a tiara, inspired by a Lilo & Stitch theme. pic.twitter.com/lWa277c3H0