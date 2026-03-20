Ο Πεναρόγια «υποκλίθηκε» στον Καλάθη: «Από τους πιο σημαντικούς παίκτες στη Euroleague τα τελευταία 15 χρόνια»

Ο Νικ Καλάθης έδωσε μία προσωπική παράσταση στη νίκη της Παρτιζάν με 90-81 μέσα στην έδρα της Παρί στην 32η αγωνιστική της Euroleague και γνώρισε την αποθέωση και από τον προπονητή του, Ζοάν Πεναρόγια.

Σε μία εμφάνιση από τα παλιά, ο 37χρονος Νικ Καλάθης τελείωσε το Παρί – Παρτιζάν με double double, έχοντας 12 πόντους, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος, σε μόλις 21 λεπτά αγώνα.

Ο Πεναρόγια του… έβγαλε έτσι το καπέλο, αναφέροντας μετά το ματς τα εξής: «Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες τα τελευταία 15 χρόνια στην Euroleague.

Είναι κορυφαίος σε ασίστ όλων των εποχών στην Euroleague και είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω έναν τέτοιο παίκτη στην ομάδα. Έχει πολλή εμπειρία, ειδικά σε αυτό το ματς έπαιξε εκπληκτικά. Μερικές φορές δεν μπορείς να δεις στα στατιστικά πόσο σημαντικός είναι για εμάς».