Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχασε τη ψυχραιμία του στην ήττα της Μάντσεστερ Σίτι και τα έβαλε μέχρι και με κάμεραμαν

Τα έβαλε με τους διαιτητές του αγώνα της Σίτι με τη Νιούκαστλ, ακόμα και με έναν κάμεραμαν
Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε στην έδρα της Νιούκαστλ (2-1) και κινδυνεύει να βρεθεί ακόμα και στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, σε περίπτωση που οι “κανονιέρηδες” νικήσουν την Τότεναμ στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν πολύ εκνευρισμένος στο φινάλε του αγώνα, κάτι που φάνηκε από τις αντιδράσεις που είχε.

Αρχικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα τα… είπε με τους διαιτητές του Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι, καθώς είχε πολλά παράπονα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού! Κυρίως, για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, καθώς θεωρούσε πως δεν έπρεπε να μετρήσει για επιθετικό φάουλ στον Ντοναρούμα. Παράλληλα, είχε έντονη συζήτηση και με τον Μπρούνο Γκιμαράες των γηπεδούχων.

Ο δυσαρεστημένος Πεπ Γκουαρδιόλα πλησίασε μέχρι και έναν κάμεραμαν του αγώνα, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος. Συγκεκριμένα, του τράβηξε τα ακουστικά για να του φωνάξει μέσα στο αυτί του κάποια πράγματα.

Δεν αποκλείεται να ήθελε να απευθυνθεί στο van της μετάδοσης του αγώνα, προκειμένου να κάνει και εκεί τα παράπονά του, για την κάλυψη του φάουλ που ζήτησε στον Ντοναρούμα.

