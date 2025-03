Ο Πεπ Γκουαρντιόλα τα έβαλε με τις μπάλες του Κυπέλλου Αγγλίας: «Δεν είναι όπως πρέπει, όλα τα σουτ πάνε άουτ»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε να αποκλείσει την Πλίμουθ στο Κύπελλο Αγγλίας και ο Πεπ Γκουαρντιόλα τα έβαλε με τις μπάλες της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν την απαραίτητη ποιότητα.

Σε μία σεζόν που τίποτα δεν πηγαίνει καλά για τη Μάντσεστερ Σίτι και ο Πεπ Γκουαρντιόλα αναζητά λύσεις στα προβλήματα της ομάδας του, έχει να αντιμετωπίσει και εξωαγωνιστικούς παράγοντες στο Κύπελλο Αγγλίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός προπονητής ανέφερε: «Οι μπάλες του FA Cup δεν είναι όπως πρέπει, συγγνώμη. Για πολλά χρόνια είναι το ίδιο. Όλα τα σουτ πάνε άουτ, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις μια τέτοια μπάλα. Είδατε πόσα σουτ έφυγαν πέρα από τα δοκάρια; Δείτε το σε όλα τα ματς. Η μπάλα του Champions League είναι τρομερή, το ίδιο κι αυτή της Premier League. Αυτή του FA απλά δεν είναι καλή».

Pep Guardiola: “The FA Cup ball is NOT proper!”.



“Champions League and Premier League ball is exceptional but this one is not good”. pic.twitter.com/QYrXvr69Ew