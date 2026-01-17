Ο Πίτερς ξεπέρασε τον Τεόντοσιτς και έγινε ο ξένος του Ολυμπιακού με τα περισσότερα τρίποντα στην GBL

Ο Άλεκ Πίτερς πέτυχε μία σπουδαία διάκριση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, καθώς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε ξεπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς στη λίστα με τους ξένους σουτέρ από τα 6,75 στην GBL.

Στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου με 104-89 για την 15η αγωνιστική της GBL ο Πίτερς έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και έγινε ο κορυφαίος ξένος σουτέρ τριών πόντων όλων των εποχών.

Σε 108 συμμετοχές στην GBL με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Πίτερς έχει πετύχει 175 τρίποντα και πάτησε στην κορυφή της σχετικής λίστας με τον Τεόντοσιτς να είναι δεύτερος με 174 τρίποντα σε 131 συμμετοχές.

Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Λοτζέσκι με 160 τρίποντα, ο Κάνααν με 125 και ο Ρίβερς με 111.