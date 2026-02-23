Ο Πρεστιάνι της Μπενφίκα τιμωρήθηκε από την UEFA για τη ρατσιστική συμπεριφορά στον Βινίσιους και χάνει τη ρεβάνς με τη Ρεάλ

Χωρίς τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι θα αγωνιστεί η Μπενφίκα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τα playoffs του Champions League.

Ο Αργεντινός μέσος της Μπενφίκα βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τις κατηγορίες του Βινίσιους Τζούνιορ περί ρατσιστικής επίθεσης στον αγώνα του “Ντα Λουζ”. Δυο ημέρες πριν από τη ρεβάνς των δυο ομάδων στα playoffs του Champions League στη Μαδρίτη, η UEFA ανακοίνωσε πως επιβλήθηκε προσωρινή τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Πρεστιάνι που δεν του επιτρέψει να ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στη Μαδρίτη.

Στην ανακοίνωσή της η UEFA τονίζει ότι πρόκειται για “εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR) σχετικά με διακριτική συμπεριφορά” και συμπληρώνει πως η προσωρινή ποινή δεν προδικάζει το αποτέλεσμα των ερευνών που παραμένουν σε εξέλιξη, με τον Πρεστιάνι να κινδυνεύει με αποκλεισμό έως και δέκα αγωνιστικών!

Η ανακοίνωση της UEFA

“Μετά τον διορισμό επιθεωρητή δεοντολογίας και πειθαρχίας της UEFA (EDI) για τη διερεύνηση καταγγελιών για διακριτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα νοκ-άουτ των playoffs του Champions League 2025/2026 μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ στις 17 Φεβρουαρίου 2026, και κατόπιν αιτήματος του EDI με ενδιάμεση έκθεση, το Όργανο Ελέγχου, Ηθικής και Πειθαρχίας της UEFA (CEDB) αποφάσισε σήμερα να επιβάλει προσωρινή τιμωρία στον κ. Τζιανλούκα Πρεστιάνι για τον επόμενο (1) αγώνα του συλλόγου UEFA, στον οποίο θα είχε δικαίωμα να συμμετάσχει, για την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR) σχετικά με διακριτική συμπεριφορά.

Αυτό δεν προδικάζει οποιαδήποτε απόφαση που ενδέχεται να λάβουν στη συνέχεια τα πειθαρχικά όργανα της UEFA μετά την ολοκλήρωση της εν εξελίξει έρευνας και την υποβολή της στα πειθαρχικά όργανα της UEFA”