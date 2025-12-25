Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ συνελήφθη για ίχνη κοκαΐνης που βρέθηκαν σε δείγματα από τις τρίχες των μαλλιών του

Ο Σαντετίν Σαράν, πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, έχει συλληφθεί από την Τετάρτη (24/12/25) και με βάση όσα γράφονται στην Τουρκία, ο λόγος είναι η ανίχνευση κοκαΐνης σε δείγματα από τις τρίχες των μαλλιών του.

Σε λίγες ώρες ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ αναμένεται να πάει στα Δικαστήρια για να αποφασίσει η δικαιοσύνη για το μέλλον του, μετά την εύρεση κοκαΐνης στις τρίχες των μαλλιών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις ούρων, αίματος και νυχιών ήταν αρνητικές στη συγκεκριμένη ουσία. Μόνο η εξέταση μαλλιών βγήκε θετική και εκεί είναι που θα πατήσει ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ για την υπεράσπισή του, αφού μόνο ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί ψευδώς θετικό.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φενερμπαχτσέ, Αχμέτ Μουράτ Εμανέτογλου τόνισε: «Λυπούμαστε πολύ, είμαστε εδώ ως διοίκηση. Ο Σαντετίν Σαράν μας είπε ότι δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του τέτοια ουσία. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί από τον πρόεδρό μας. Είχαμε ένα ερωτηματικό στο τεστ. «Μήπως υπάρχει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα;».

Λάβαμε γνώμες από ειδικούς. Οι εξετάσεις ούρων, αίματος και νυχιών ήταν αρνητικές. Μόνο η εξέταση μαλλιών ήταν θετική. Μόνο ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί ψευδώς θετικό, καθώς φάρμακα και βότανα μπορούν να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Μπορεί επίσης να είναι περίπτωση μόλυνσης. Μπορεί να είναι επαφή με κάποιον που το έχει χρησιμοποιήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί άνθρωποι έρχονται να τον επισκεφθούν εδώ. Στο περιβάλλον και στη συσκευή όπου πραγματοποιείται η εξέταση, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι παραπλανητικό λόγω του προηγούμενου ατόμου. Ο πρόεδρος μας ήρθε εδώ με την πρώτη πτήση για κάτι που δεν είχε δει και χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του. Επειδή δεν το είδε και δεν το χρησιμοποίησε, ζήτησε να επαναληφθεί η εξέταση στην Ιατροδικαστική.

Ρώτησε επίσης πού αλλού θα μπορούσε να κάνει αυτή την εξέταση. Θα ζητήσουμε την επανάληψη αυτής της εξέτασης στην Ιατροδικαστική».

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας φαίνεται ότι έχει επανεξεταστεί για να φανεί αν επρόκειτο για λάθος και αυτό θα κρίνει κατά πολύ την απόφαση του Δικαστή.

Οπαδοί της Φενερμπαχτσέ ζητούν την παραίτηση της Κυβέρνησης

«Η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί. Είμαστε οι στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ», φώναζαν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε που βγήκαν στους δρόμους μετά την σύλληψη του Σαντετίν Σαράν διαμαρτυρόμενοι υπέρ της διοίκησης της ομάδας του.

Το βράδυ της Τετάρτης (24/12/25) πολλοί φίλοι της τουρκικής ομάδας πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις για να υποστηρίξουν τον Σαράν, ενώ αναμένεται να βρεθούν και στο Δικαστικό Μέγαρο του Τσαγκλαγιάν, όπου θα μεταφερθεί ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ για την υπόθεσή του.