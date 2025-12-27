Ο προπονητής της Μπράιτον είναι εντυπωσιασμένος από την εξέλιξη του Μπάμπη Κωστούλα

Ο Μπάμπης Κωστούλας παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες από τον προπονητή της Μπράιτον και μάλιστα ο Χιουρτζέλερ απάντησε σε ερώτηση που του έγινε για τον Έλληνα επιθετικό.

Ο Χιουρτζέλερ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με την εξέλιξη του Κωστούλα και δήλωσε ότι αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο σύντομα θα πάρει την ευκαιρία για τη βασική ενδεκάδα της Μπράιτον.

Η Μπράιτον θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ (27/12/25, 17:00) και ο προπονητής της αναφέρθηκε στον Έλληνα πρώην παίκτη του Ολυμπιακού λέγοντας ότι έχει συνομιλήσει και μαζί του για να του τονίσει πόσο χαρούμενος είναι με την εξέλιξή του.

«Σταδιακά είναι όλο και πιο έτοιμος, σίγουρα, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολλές επιλογές στο επιθετικό μας κομμάτι. Αλλά είπα στον Μπάμπη την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαι χαρούμενος με την εξέλιξή του. Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που δουλεύει στις προπονήσεις.

Βλέπουμε την εξέλιξή του, βλέπουμε πώς προόδευσε τους τελευταίους μήνες και αυτό ήταν και είναι εντυπωσιακό. Αν συνεχίσει να πιέζει όπως κάνει τώρα, τότε σίγουρα σύντομα θα υπάρξει μια επιλογή για εκείνον», ανέφερε ο Χιουρτζέλερ για τον Κωστούλα.