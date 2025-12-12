Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ράφα Ναδάλ αστειεύτηκε μετά από χειρουργείο στο χέρι: «Δεν θα μπορέσω να παίξω στο Australian Open 2026»

Ακόμη δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του ο Ράφα Ναδάλ
Ο Ράφα Ναδάλ μετά την επέμβαση στο χέρι
Ο Ράφα Ναδάλ μετά την επέμβαση στο χέρι

Ο Ράφα Ναδάλ αποσύρθηκε πέρυσι από την ενεργό δράση και έβαλε τέλος σε μία από τις πιο σπουδαίες καριέρες στην ιστορία του παγκόσμιου τένις, έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ και από τραυματισμούς.

Τα προβλήματα φαίνεται ότι συνεχίζουν όμως να… κυνηγάνε τον Ράφα Ναδάλ και μετά το φινάλε της καριέρας του, με τον ίδιο να ενημερώνει ότι χρειάστηκε να κάνει ένα ακόμη χειρουργείο στο χέρι του.

Ο ίδιος αστειεύτηκε μάλιστα σε σχετική του ανάρτηση, με φωτογραφία με δεμένο χέρι μετά την επέμβαση, ότι θα του… στερήσει τη συμμετοχή στο Australian Open του 2026.

«Φαίνεται πως δεν θα μπορέσω να παίξω στο Australian Open 2026. Προχώρησα σε μια επέμβαση στο χέρι λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζα εδώ και πολύ καιρό, αλλά ελπίζω να είμαι καλά σύντομα!», έγραψε ο Ισπανός παλαίμαχος τενίστας στην ανάρτησή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
133
118
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo