Ο Ράφα Ναδάλ αστειεύτηκε μετά από χειρουργείο στο χέρι: «Δεν θα μπορέσω να παίξω στο Australian Open 2026»

Ο Ράφα Ναδάλ αποσύρθηκε πέρυσι από την ενεργό δράση και έβαλε τέλος σε μία από τις πιο σπουδαίες καριέρες στην ιστορία του παγκόσμιου τένις, έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ και από τραυματισμούς.

Τα προβλήματα φαίνεται ότι συνεχίζουν όμως να… κυνηγάνε τον Ράφα Ναδάλ και μετά το φινάλε της καριέρας του, με τον ίδιο να ενημερώνει ότι χρειάστηκε να κάνει ένα ακόμη χειρουργείο στο χέρι του.

Ο ίδιος αστειεύτηκε μάλιστα σε σχετική του ανάρτηση, με φωτογραφία με δεμένο χέρι μετά την επέμβαση, ότι θα του… στερήσει τη συμμετοχή στο Australian Open του 2026.

Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero



He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto!



Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026



I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025

«Φαίνεται πως δεν θα μπορέσω να παίξω στο Australian Open 2026. Προχώρησα σε μια επέμβαση στο χέρι λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζα εδώ και πολύ καιρό, αλλά ελπίζω να είμαι καλά σύντομα!», έγραψε ο Ισπανός παλαίμαχος τενίστας στην ανάρτησή του.