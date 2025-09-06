Αθλητικά

Ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα ξέσπασε κατά της Disneyland: «Είναι ντροπή να φέρεστε έτσι σε ένα παιδί»

Για ρατσισμό κατηγορεί μία από τις μασκότ της Disneyland ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
Ο Ραφίνια σε αγώνα της Μπαρτσελόνα
Ο Ραφίνια σε αγώνα της Μπαρτσελόνα / REUTERS/Francisco Ubilla

Με μία σειρά αναρτήσεων στο instagram, ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, “επιτέθηκε” στους υπεύθυνους της Disneyland στο Παρίσι, θεωρώντας ότι υπήρξε διάκριση στο παιδί του, επειδή είναι μαύρο.

Ο Ραφίνια εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των υποχρεώσεων της Μπαρτσελόνα για να επισκεφθεί τη Disneyland στο Παρίσι, αλλά η εμπειρία του εκεί δεν ήταν αυτή που περίμενε. Όπως φαίνεται και σε video που ανέβασε ο ίδιος, μία μασκότ στο χώρο απέφυγε αρκετές φορές να αγκαλιάσει τον γιο του, παρότι πήρε αγκαλιά αρκετά άλλα λευκά παιδάκια, με τον Βραζιλιάνο να γίνεται έξαλλος από το γεγονός.

Στις αναρτήσεις του έγραψε έτσι τα εξής: «Οι υπάλληλοί σας είναι σκέτη ντροπή. Δεν πρέπει να φέρεστε έτσι στους ανθρώπους, ειδικά σε ένα παιδί. Υποτίθεται ότι πρέπει να κάνετε τα παιδιά χαρούμενα, όχι να περιφρονείτε ένα παιδί. Προτιμώ να πω ότι ήταν περιφρόνηση, για να μην πω τίποτα άλλο.

Είσαι ντροπή. Καταλαβαίνω την κούραση όσων εργάζονται εκεί, αλλά γιατί αγκαλιάστηκαν όλα τα λευκά παιδιά με τις μασκότ και ο γιος μου όχι; Ήθελε απλώς ένα «γεια» και μια αγκαλιά. Ευτυχώς για εσάς, δεν καταλαβαίνει. Σε μισώ Disneyland».

Αθλητικά
