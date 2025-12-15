Ο Ράιαν Λόχτι «βυθίστηκε» στα χρέη και τις καταχρήσεις και πουλάει τα ολυμπιακά του μετάλλια για να ζήσει

Ο Ράιαν Λόχτι υπήρξε ένας από τους κορυφαίους αθλητές κολύμβησης στον κόσμο, καθώς έχει καταφέρει να νικήσει ακόμα και τον Μάικλ Φελπς, όμως τα τελευταία χρόνια η ζωή του έχει βυθιστεί στο σκοτάδι και έχει φτάσει στο σημείο να δημοπραττεί τα ολυμπιακά του μετάλλια.

Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το σκάνδαλο της κατασκευασμένης ληστείας που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Λόχτι στο Ρίο, με σκοπό να δικαιολογήσει τη ζημιά που έκανε σε ένα βενζινάδικο, φαίνεται πως έχουν κυριαρχήσει στη ζωή του, μετά την ολοκλήρωση της σπουδαίας καριέρας του.

Ο Αμερικανός έχει ήδη δημοπρατήσει για φιλανθρωπικό σκοπό έξι από τα ολυμπιακά μετάλλια που έχει κατακτήσει (τρία ασημένια και τρία χάλκινα) και πλέον έχει βγάλει σε δημοπρασία τρία από τα έξι χρυσά που έχει κερδίσει στην καριέρα του για να εξασφαλίσει κάποια χρήματα.

Ryan Lochte is parting ways with half of his Olympic gold medals. Lochte’s gold medals from 2004, 2008 and 2016 will be available at the auction. https://t.co/fShxiE4mEf pic.twitter.com/g1tyYKHEuq — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) December 11, 2025

Το διαζύγιο με τη μητέρα των τριών παιδιών του, Κέιλα Ριντ, που ήταν μοντέλο του Play Boy, τον οδήγησε στην απόφαση να βάλει σε δημοπρασία τα τρία χρυσά ολυμπιακά του μετάλλια. Η πρώην σύζυγός του ζήτησε την επιμέλεια των παιδιών και τον κατηγόρησε για χρήση ουσιών, προτού ο ίδιος το παραδεχτεί.

Όπως φαίνεται, ο Λόχτι έχει οφειλές της τάξεως των 930.000 δολαρίων για στεγαστικό δάνειο, ιατρικούς λογαριασμούς και φόρους.

Ο Αμερικανός θρύλος της κολύμβησης με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει την αυτοβιογραφία του στην οποία εξηγεί την πορεία του από νεαρός άνδρας «που μόλις είχε φιλήσει το πρώτο του κορίτσι» έφτασε να γίνει «ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες στον κόσμο».

Ryan Lochte talks ‘heartbreaking’ swimming suspension, putting Rio robbery scandal behind him pic.twitter.com/iys09L3twP — People (@people) September 9, 2016

Μετά το σκάνδαλο στο Ρίο ο Λόχτι αναφέρει ότι από την κορυφή του κόσμου έφτασε να γίνει ο πιο μισητός άνθρωπος του κόσμου.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω σε τι είχε καταλήξει η ζωή μου. Πραγματικά δεν μπορούσα. Ήμουν καταβεβλημένος μέχρι τα βάθη, καταφεύγοντας στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τον ύπνο. Κάθε μέρα, ξυπνούσα νιώθοντας υποτιμημένος και ξαναζώντας τις συνεχείς αποτυχίες μου, μέρα με τη μέρα, μέχρι που τελικά με έδιωξαν από το σπίτι.

Τα ολυμπιακά μου μετάλλια αντιπροσωπεύουν αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για μια ζωή, αλλά τώρα θέλω να κάνουν κάτι περισσότερο από το να κάθονται απλώς σε ένα ράφι. Τα μοιράζομαι ώστε να μπορούν να εμπνεύσουν και να ενδυναμώσουν άλλους.

Αν αυτά τα μετάλλια μπορούν να δώσουν σε κάποιον ελπίδα, να τροφοδοτήσουν τα όνειρά του ή να τον βοηθήσουν να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορώ να συνεισφέρω», πρόσθεσε ο παλαίμαχος Αμερικανός κολυμβητής.