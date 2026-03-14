Ο Ράκιτιτς αποθέωσε τον Μόντριτς: «Έχει φυσική κατάσταση μικρού παιδιού, παίζει άνετα 2 με 3 σεζόν ακόμα»

Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει την σπουδαία καριέρα του στη Μίλαν στα 40 του χρόνια και έχει αναγκάσει τους φίλους της ομάδας να λένε τα καλύτερα γι’ αυτόν, όπως και τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική Κροατίας, Ιβάν Ράκιτιτς.

Ο Ράκιτιτς ξέρει όσο λίγοι τον Μόντριτς και τί μπορεί να κάνει στον αγωνιστικό χώρο ο Κροάτης, γι’ αυτό και σε δηλώσεις που έκανε τον αποθέωσε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχει φυσική κατάσταση μικρού παιδιού, παρά την ηλικία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Λούκα είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Έχει ένα απίστευτο πάθος και από άποψη φυσικής κατάστασης μοιάζει ακόμα με νεαρό παιδί. Όπως τον βλέπω εγώ, ο Μόντριτς μπορεί να συνεχίσει να παίζει για τουλάχιστον άλλα δύο με τρία χρόνια.

Στη φετινή Serie A η Ίντερ έχει αποκτήσει διαφορά επτά πόντων και προφανώς είναι το φαβορί αλλά το κυριακάτικο ντέρμπι που προηγήθηκε έδειξε πως η Μίλαν μονό τυχαία δεν είναι εκεί που βρίσκεται και θα εξαντλήσει τις πιθανότητές της για τον τίτλο. Απομένουν ακόμη αρκετά παιχνίδια και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ.

Γνωρίζοντας τον Μόντριτς, είμαι σίγουρος πως δεν τα έχει παρατήσει και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχει μεγάλη δίψα για τρόπαια. Είναι σπουδαίος και το είχα αντιληφθεί από την εποχή που τον έβρισκα μπροστά μου ως αντίπαλο. Όταν τον γνώρισα από κοντά, κατάλαβα πως είχαμε αρκετά κοινά σημεία.

Για παράδειγμα, και οι δύο είμαστε πολύ απαιτητικοί. Το σίγουρο είναι πως θα στηρίζω την εθνική Ιταλίας και τον Ρίνγκιο για να βρεθούν στα τελικά του Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολο, καθώς τα playoffs κρύβουν παγίδες με τα νοκ-άουτ ματς», είπε ο Κροάτης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής για τον θρύλο του κροατικού ποδοσφαίρου.