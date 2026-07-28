Ο Κλαούντιο Ρανιέρι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στην εθνική Ιταλίας

Μετά το φιάσκο με τους Μαλντίνι, Λεονάρντο και Πίρλο, η ιταλική ομοσπονδία προχώρησε το δικό της πλάνο για την εθνική Ιταλίας, με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να αναλαμβάνει ξανά ως προπονητής την ομάδα και τον Κλαούντιο Ρανιέρι να ετοιμάζεται να πάρει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

Ο άλλοτε προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και πρωταθλητής Αγγλίας με την Λέστερ, εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει με την ιταλική ομοσπονδία, η οποία θέλει να ανακοινώσει μαζί τους Ρομπέρτο Μαντσίνι και Κλαούντιο Ρανιέρι, κλείνοντας το… επεισοδιακό κεφάλαιο με τη νέα “εποχή” στην εθνική Ιταλίας.

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Οι “ατζούρι” έμειναν για τρίτη φορά εκτός τελικής φάσης σε Μουντιάλ και ήθελαν μία ριζική αλλαγή, αλλά τα έκαναν… μπάχαλο με Μαλντίνι και Λεονάρντο, αφού δεν δέχθηκαν την πρότασή τους για προπονητή της ομάδας τον Αντρέα Πίρλο.

Η παραίτηση των δύο πρώτων οδήγησε έτσι σε ένα νέο πλάνο, με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στη θέση του προπονητή και τον Κλαούντιο Ρανιέρι σε ρόλο τεχνικού διευθυντή, σύμφωνα και με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.