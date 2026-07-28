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Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Την Πέμπτη η κλήρωση για την πρώτη φάση της διοργάνωσης στο μπάσκετ

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ
Ο Χέιζ Ντέιβις
Ο Χέιζ Ντέιβις με τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας του μπάσκετ, σε άνδρες και γυναίκες, θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Στις 14:00 θα ξεκινήσει η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών και γυναικών στα γραφεία της ΕΟΚ, με τη διαδικασία να μεταδίδεται και από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο youtube.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει τα εξής: «Η κλήρωση του Κυπέλλου Ανδρών και του Κυπέλλου Γυναικών, καθώς και του UNICEF Trophy, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Η κλήρωση θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της ΕΟΚ και θα αρχίσει στις 14.00. Η διαδικασία θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ».

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