Κύπελλο Ελλάδας: Την Πέμπτη η κλήρωση για την πρώτη φάση της διοργάνωσης στο μπάσκετ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας του μπάσκετ, σε άνδρες και γυναίκες, θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Στις 14:00 θα ξεκινήσει η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών και γυναικών στα γραφεία της ΕΟΚ, με τη διαδικασία να μεταδίδεται και από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο youtube.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει τα εξής: «Η κλήρωση του Κυπέλλου Ανδρών και του Κυπέλλου Γυναικών, καθώς και του UNICEF Trophy, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Η κλήρωση θα φιλοξενηθεί στα γραφεία της ΕΟΚ και θα αρχίσει στις 14.00. Η διαδικασία θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ».