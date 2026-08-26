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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός προχωρά στη μόνιμη μετεγγραφή του Ζότα Σίλβα

Μόνιμος “κάτοικος” Πειραιά αναμένεται να γίνει ο 27χρονος μεσοεπιθετικός
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ζοτα Σίλβα θα ρίξει… άγκυρα στον Ολυμπιακό, καθώς η συνεργασία του με τους Πειραιώτες θα σταματήσει να είναι με τη μορφή δανεισμού.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχωρά στην κανονική απόκτησή του Ζότα Σίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, “δένοντάς” τον 27χρονο μεσοεπιθετικό με πολυετές συμβόλαιο.

Η εξέλιξη αυτή μόνο έκπληξη δεν αποτελεί, καθώς η προοπτική μακροχρόνιας παραμονής του υπήρχε από την πρώτη στιγμή της άφιξής του παίκτη στον Ολυμπιακό. Ο Ζότα Σίλβα θα υπογράψει συμβόλαιο πιθανότατα διάρκειας τεσσάρων ετών (3+1).

Οι βασικές λεπτομέρειες του deal έχουν ήδη διευθετηθεί και το μόνο που εκκρεμεί είναι η άφιξη του εκπροσώπου του στην Ελλάδα, πιθανότατα και μέσα στο επόμενο εικοσιτετράωρο, ώστε να επικυρωθεί η συμφωνία εγγράφως.

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