Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει για δεύτερη ημέρα δίπλα στη σορό του πατέρα του

Στηρίζει την οικογένειά του ο προπονητής του ΠΑΟΚ σε αυτές τις δύσκολες ώρες
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τη μητέρα του μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στο Βουκουρέστι για την κηδεία του πατέρα του και θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου και για δεύτερη σερί ημέρα βρίσκεται δίπλα στη σορό του.

Σε ένα μεγάλο λαϊκό προσκύνημα, πάνω από 10.000 Ρουμάνοι έχουν περάσει από την Arena Nationala για να πουν το δικό τους αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πάντα στο πλευρό του, δίνοντας το χέρι του σε κάθε άνθρωπο που αποχαιρετά τον πατέρα του.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε σε πολλές περιπτώσεις να συγκρατήσει τα δάκρυά του, αλλά παρά την ψυχολογική του επιβάρυνση, παραμένει δίπλα στη σορό του πατέρα του, ευχαριστώντας τον κόσμο για τις τιμές στο πρόσωπό του.

