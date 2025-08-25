Ο Ρενάτο Σάντσες ξεναγήθηκε στη Λεωφόρο – Το φατούρο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και η συνάντηση με τον Ρουί Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την Κυριακή (24/8) τον Ρενάτο Σάντσες με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή να ξεναγείται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και να παίρνει τη πρώτη του γεύση από το νέο του «σπίτι».

Μάλιστα, σε ένα video που δημοσίευσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο διεθνής Πορτογάλος δέχτηκε το καθιερωμένο φατούρο από τους νέους του συμπαίκτες, ενώ είχε και μια συνομιλία με τον Ρουί Βιτόρια, τον άνθρωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο να φορέσει τα πράσινα.

«Το όνομά μου είναι Ρενάτο Σάντσες. Από την πρώτη μέρα που άγγιξα την μπάλα, ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο μου δίνει δύναμη, το ποδόσφαιρο μου δίνει ελπίδα. Ο προπονητής Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα. Ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας. Από εκείνη την στιγμή έμαθα να δίνω τα πάντα.

Πιστεύω στην σκληρή δουλειά. Πιστεύω στο να μην τα παρατάς ποτέ. Είμαι ένας μαχητής. Τώρα είναι ώρα για κάτι καινούριο. Μια νέα πρόκληση. Και είμαι έτοιμος» ανέφερε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Υπενθυμίζεται πως ο Πορτογάλος θα αγωνιστεί ως δανεικός στο «τριφύλλι» από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τη συμφωνία να μην περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.