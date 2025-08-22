Ο Ρενάτο Σάντσες τα βρήκε με τον Παναθηναϊκό και έρχεται στην Αθήνα για τις υπογραφές

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Λίγες ώρες μετά τη νίκη τους επί της Σαμσουνσπορ (2-1) και το βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League, οι “πράσινοι” πυροδοτούν τη μετεγγραφική “βόμβα” με την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και με τον Ρενάτο Σάντσες και τον φέρνει άμεσα στην Αθήνα, για να περάσει ιατρικά και να… πέσουν οι υπογραφές!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O 28χρονος ποδοσφαιριστής, μπορεί να βρισκόταν πολύ κοντά στην Τράμπζονσπορ, αλλά η υπόθεση δεν είχε κλείσει οριστικά και έτσι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει το “ναι” των δυο άλλων πλευρών.

Ο 28χρονος αναμένεται το απόγευμα της Παρασκευής (22.08.2025) προκειμένου να υπογράψει το δανεισμό του στο “τριφύλλι”, για έναν χρόνο. Καθοριστικό ρόλο στο κλείσιμο του deal, έπαιξε η σχέση του Ρουί Βιτόρια με τον ποδοσφαιριστή.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα καλύψει το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος συνεχίζει στη Σαουδική Αραβία.