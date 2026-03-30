Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι κοντά στο να αναλάβει την Τότεναμ

Η Τότεναμ προσπαθεί να βγει από μια ζόρικη περίοδο. Οι “σπερς” βρίσκονται μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού, στη βαθμολογία της Premier League και ψάχνουν τον προπονητή που θα τους κρατήσει στην κατηγορία, αφού τερμάτισαν την -λίγων εβδομάδων- συνεργασία τους με τον Ιγκόρ Τούντορ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αλλά και άλλα διεθνή Μέσα, ο Ρομπέρτο ντε Τζέρμπι είναι ο Νο1 υποψήφιος για να καθίσει στον πάγκο της Τότεναμ και να αναλάβει αυτόν τον δύσκολο ρόλο.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, στην Τότεναμ υπάρχει αισιοδοξία πως θα καταφέρουν να “κερδίσουν” την υπογραφή του Ντε Τσέρμπι τις επόμενες ώρες, ενώ το συμβόλαιό του πιθανότατα θα διαρκέσει μέχρι το 2030.

#Tottenham are confident to appoint Roberto #DeZerbi as new manager in the next hours. Ready a contract until 2030 for the italian coach. #transfers #THFC https://t.co/QDhUzR1Qmq — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 30, 2026

Ο άλλοτε κόουτς της Μπράιτον αρχικά ήταν αρνητικός και ήθελε ν’ αναλάβει τη Τότεναμ από το καλοκαίρι, αλλά το συμβόλαιο που του έχει προταθεί από το λονδρέζικο κλαμπ, οι οικονομικές απολαβές και το γενναίο μπόνους επιβίωσης της ομάδας αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι τον έχουν δελεάσει αρκετά, για να καθίσει από τώρα στον πάγκο της ομάδας. Την είδηση επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, ο Ντε Τσέρμπι είναι πολύ κοντά στη θετική απάντηση και να επιστρέψει στους πάγκους μετά τον Φεβρουάριο του 2026, όταν και αποχώρησε από την Μαρσέιγ.