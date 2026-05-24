Ο Ρομπέρτο Περέιρα φεύγει οριστικά από την ΑΕΚ

Ο Ρομπέρτο Περέιρα δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και μετά από δύο χρόνια στην ομάδα, θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι από την Ένωση.

Παρότι αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη στο ροτέισον του Μάρκο Νίκολιτς στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο 35χρονος Ρομπέρτο Περέιρα ολοκλήρωσε την πορεία του στην ομάδα και θα αναζητήσει πια τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Αργεντινός μέσος δεν θέλησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με μεγάλη μείωση των αποδοχών του και ως εκ τούτου, θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την ΑΕΚ.