Ο Ροναλντίνιο «μάγεψε» στο clasico των Legends της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η… τέχνη αλλά και το χαμόγελό του, θα μείνουν για πάντα αναλλοίωτα. Ο Ροναλντίνιο κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο clasico που έδωσαν οι Legends της Μπαρτσελόνα με αυτούς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Legends της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης τέθηκαν αντιμέτωποι σε φιλική αναμέτρηση στο Κατάρ. Τα “μεγάλα” ονόματα του παρελθόντος κατάφεραν να βγάλουν το πάθος που αρμόζει σε ένα clasico, με τον Ροναλντίνιο να κλέβει την παράσταση.

Ο Ροναλντίνιο προσέφερε στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας, στέλνοντας μάλιστα την μπάλα στο “παραθυράκι” της αντίπαλης εστίας, εκτελώντας υποδειγματικά ένα φάουλ.

Ο Βραζιλιάνος ντρίμπλαρε, πάσαρε, “άδειασε” αντιπάλους και γενικά μας έκανε να χαμογελάσουμε ξανά, με όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας πολλά παραπανίσια κιλά (όπως και οι περισσότεροι που βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο).

Ronaldinho’s free kick goal against Real Madrid legends.



No matter when, he always humiliates them.



pic.twitter.com/Eso5aepXic