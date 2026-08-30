Ο Ροντινέι κλείνει στη Σάντος: «Υπογράφει για 2,5 χρόνια»

Οι δρόμοι του Ολυμπιακού και του Ροντινέι είναι εξαιρετικά πιθανό να χωριστούν τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, ο Ροντινέι ήρθε σε συμφωνία με τη Σάντος για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και αναμένεται άμεσα να ταξιδέψει στη χώρα του ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

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Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος, Βενέ Κασαγράντε, ο Ροντινέι και ο μάνατζέρ του ενημερώθηκαν από τον Ολυμπιακό ότι μπορούν να αναζητήσουν νέο σύλλογο, με την πλευρά του παίκτη να τα βρίσκει σε όλα με τη Σάντος.

Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος μπακ αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων την κατάκτηση του Conference League.

Αγωνίζεται στους Πειραιώτες εδώ και 3.5 σεζόν, μετρώντας 157 συμμετοχές με 12 γκολ και 28 ασίστ.