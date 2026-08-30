Ο Στέφανος Ντούσκος 10ος στο μονό σκιφ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε την 10η θέση στο μονό σκιφ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που ολοκληρώθηκε σήμερα (30/8/2026) στο Άμστερνταμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να διατηρήσει τα κεκτημένα από την προηγούμενη διοργάνωση στην Σανγκάη, καθώς αποκλείσθηκε από τον τελικό, αφού τερμάτισε στην τέταρτη θέση.

Στον τελικό Β` του αγωνίσματος, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος δήλωσε ότι έχασε την πρόκριση, λόγω ορισμένων λεπτομερειών στον ημιτελικό, τερμάτισε στην 4η θέση, καθώς κάλυψε τα δύο χιλιόμετρα της διαδρομής, σε έξι λεπτά, 45 δευτερόλεπτα και 45 εκατοστά.

