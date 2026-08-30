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Παναθηναϊκός: Με 2.000 κόσμο στη Λιβαδειά για το παιχνίδι με τον τον Λεβαδειακό

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια και η πράσινη ΠΑΕ ζήτησε ακόμα περισσότερα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Με τον κόσμο στο πλευρό του, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην εκτός έδρας αναμέτρηση (31/8/2026, 19:30) με τον Λεβαδειακό, για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Μετά τα πρώτα 800 εισιτήρια που είχαν εξαντληθεί, εξαφανίστηκαν και τα επιπλέον 600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, φτάνοντας ήδη στον αριθμό των 1.400.

Στη Λιβαδειά θα είναι ακόμα περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς η ΠΑΕ ζήτησε και πήρε επιπλέον 800 εισιτήρια στις θύρες 6 και 5 VIP

Yπενθυμίζεται πως το αυριανό παιχνίδι είναι το πρώτο για το «τριφύλλι» στο πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής με την Κηφισιά είχε αναβληθεί.

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