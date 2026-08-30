Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του στο ΣΕΦ για το φιλικό Ολυμπιακός – Προμηθέας

Την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον αδερφό του, Άλεξ, είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήγε στο βοηθητικό του ΣΕΦ το μεσημέρι της Κυριακής (30/8/2026) για να δει το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.
Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίζεται φέτος με τη φανέλα των Πατρινών και ο Γιάννης μαζί με την οικογένειά του δεν έχασαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες του.
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Στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα αγωνίζεται και ένας πρώην ερυθρόλευκος ψηλός. Ο λόγος για τον Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος ενισχύει τους Πειραιώτες στην προετοιμασία τους, όπως και οι Πάπας και Κλωναράς.
Η διαθέσιμη δεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αποτελούταν από επτά παίκτες των Πειραιωτών (Τάισον Γουόρντ, Γιώργος Μπουρνελέ, Νίκο Πλώτα, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς) και τους τρεις που συμμετέχουν βοηθητικά την προετοιμασία (Μπράιαν Ντάνστον, Δημήτρη Κλωναρά και Τζωρτζ Πάπας).