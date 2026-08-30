Αθλητικά

Η Μονακό αποκλείστηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας

Η γαλλική ομοσπονδία απέρριψε το αίτημά της για επανεξέταση της υπόθεσης
Ο Τζέιμς σε περσινό αγώνα της Μονακό (Photo by Tolga Adanali
Ο Τζέιμς σε περσινό αγώνα της Μονακό (Photo by Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images)
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Η Μονακό βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, με την πρωταθλήτρια Γαλλίας να μην έχει οριστικά δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ (FFBB) απέρριψε μια επείγουσα αναθεώρηση της κατάστασης της Moνακό και έτσι οι Μονεγάσκοι θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην τρίτη κατηγορία (Nationale 1).

Παρότι υπήρχαν σημάδια σταθεροποίησης των οικονομικών και πιθανή άφιξη νέων χορηγών, άργησε να βρεθεί λύση.

Υπενθυμίζεται ότι η Μονακό σε ανακοίνωση της τα προηγούμενα 24ώρα, είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το αίτημά της για συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, πλέον η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

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Αθλητικά
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