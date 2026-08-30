Η Μονακό αποκλείστηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας

Η Μονακό βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, με την πρωταθλήτρια Γαλλίας να μην έχει οριστικά δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ (FFBB) απέρριψε μια επείγουσα αναθεώρηση της κατάστασης της Moνακό και έτσι οι Μονεγάσκοι θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην τρίτη κατηγορία (Nationale 1).

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Παρότι υπήρχαν σημάδια σταθεροποίησης των οικονομικών και πιθανή άφιξη νέων χορηγών, άργησε να βρεθεί λύση.

Υπενθυμίζεται ότι η Μονακό σε ανακοίνωση της τα προηγούμενα 24ώρα, είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το αίτημά της για συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, πλέον η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.