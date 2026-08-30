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Αθλητικά

Ο Λεάο υπέγραψε στη Γαλατασαράι και θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ στο Champions League

Ο Πορτογάλος θα παίρνει 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο
Ο Λεάο
Ο Λεάο με τη φανέλα της Μίλαν/ EPA
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Η Γαλατασαράι πυροδότησε τη “βόμβα” με τον Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της τουρκικής ομάδας για τα επόμενα 4 χρόνια.

Η τετράκις πρωταθλήτρια Τουρκίας, που έχει προκριθεί στο Champions League και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, επιβεβαίωσε ότι πλήρωσε 38 εκατομμύρια ευρώ για τον 27χρονο επιθετικό, τον οποίο διεκδικούσε και η Άστον Βίλα.

Ο διεθνής Πορτογάλος (49 συμμετοχές, 6 γκολ), τον οποίο υποδέχτηκε πλήθος οπαδών στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο, θα εισπράττει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ η Μίλαν διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

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Αθλητικά
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