Η ολλανδική ομοσπονδία ζητά διεθνή σύνοδο κορυφής χωρίς τον Ινφαντίνο

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (KNVB) ζήτησε σήμερα (30/8/2026) την διεξαγωγή μίας διεθνούς συνόδου κορυφής στο Άμστερνταμ, χωρίς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να συζητηθεί μια ριζική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της FIFA.

Σε ανακοίνωσή της, η KNVB υποστήριξε ότι η παγκόσμια διοικητική αρχή χρειάζεται «νέα ηγεσία από το 2027 και μετά», τονίζοντας παράλληλα ότι η αλλαγή προέδρου από μόνη της δεν θα είναι αρκετή.

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Η ομοσπονδία, ΠΟΥ υποστήριξε τον Ινφαντίνο κατά την τελευταία επανεκλογή του το 2023, δήλωσε ότι βάσισε εκείνη την επιλογή της, στις δεσμεύσεις για χρηστή διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, βιωσιμότητα και διεθνή συνεργασία.

«Έχουμε φθάσει πλέον σε ένα σημείο όπου η εμπιστοσύνη μας έχει χαθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση καταγγέλλοντας την υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας γύρω από τον πρόεδρο και τον ανεπαρκή διαχωρισμό μεταξύ αυτού και της διοίκησης της FIFA.

Παράλληλα, η KNVB επισημαίνει ότι η διαδικασία γύρω από το πλέον αποσυρθέν έργο FIFA Forward Enterprise αποτέλεσε «σημείο καμπής» στην σχέση της με τον Ινφαντίνο. Η KNVB ζητά τώρα μια ευρύτερη συζήτηση για την δομή της FIFA πριν ασχοληθεί με το ζήτημα του μελλοντικού ηγέτη της.

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«Πρέπει πρώτα να καθορίσουμε το είδος της FIFA που χρειάζεται το διεθνές ποδόσφαιρο», τονίζει. Η ομοσπονδία υποστηρίζει έναν «ισχυρό και αξιόπιστο» οργανισμό, με ενισχυμένη διακυβέρνηση, αυξημένη διαφάνεια και ανεξάρτητη εποπτεία.

Θέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιωσιμότητα και η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων να καταστούν κεντρικά στις αποφάσεις της FIFA, και το διοικητικό όργανο να επανεπενδύσει μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων του στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Προκειμένου ν’ αρχίσει αυτήν την συζήτηση, η KNVB προτείνει την διοργάνωση μιας συνόδου κορυφής στο Άμστερνταμ, στην οποία θα συμμετέχουν εθνικές ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες από όλες τις ηπείρους.

«Ως ιδρυτικό μέλος της FIFA, έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη», δηλώνει, προσθέτοντας ότι θέλει να ενεργήσει «ως πλήρες μέλος της διεθνούς ποδοσφαιρικής κοινότητας». Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία συνοψίζει την προσέγγισή της σε δύο βήματα: «πρώτον, να ορίσουμε τη FIFA που θέλουμε και στη συνέχεια να προσδιορίσουμε την ηγεσία που είναι ικανή να την εφαρμόσει».